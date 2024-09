Spaziergängerin (53) in Tarrenz von Bullterrier angesprungen und gebissen

Tarrenz – Am Dienstag wurde in Tarrenz eine 53-jährige Fußgängerin von einem Bullterrier angefallen und in den Oberschenkel gebissen. Die Frau war ebenfalls mit einem Hund der Rasse Lagotto unterwegs.

Eine gleichaltrige Frau aus Deutschland führte den Bullterrier Rüden gegen 16 Uhr an der Leine am Fußweg in Richtung Imst. Als die beiden aufeinander trafen, verhielt sich der Bullterrier zunehmend aggressiv und zog heftig an der Leine. Die Halterin verlor die Kontrolle und der Hund löste sich von der Leine.

Gleichzeitig nahm die andere Hundehalterin ihren Lagotto schützend in die Arme. Der Bullterrier sprang die Frau an und biss ihr in den Oberschenkel. Erst dann konnte die Deutsche ihren Bullterrier am Halsband packen und zurückziehen.