Schallenberg am Donnerstag und Freitag bei UN-Generaldebatte

Außenminister Alexander Schallenberg ist ab Donnerstag bei der 79. Generaldebatte im Zuge der Vollversammlung der Vereinten Nationen in New York zu Gast. Der ÖVP-Minister wird im UN-Head Quarter eine Rede halten. Zudem sind bis Freitagmittag (Ortszeit) rund zehn bilaterale Treffen geplant. Die Generaldebatte mit rund 150 Staats- und Regierungschefs begann am Dienstag. Im Gegensatz zu früheren Jahren sind aus Wien heuer weder das Staatsoberhaupt noch der Regierungschef dabei.