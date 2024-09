Junger Motorradfahrer (18) prallte in Karrösten gegen Pkw und wurde verletzt

Karrösten – Am Mittwoch war ein 51-jähriger Pkw-Lenker gegen 20 Uhr auf der B171 in Richtung Karres unterwegs. Ordnungsgemäß hielt er vor dem Karrertunnel an, da sich wenige Meter weiter eine Baustelle befindet, die durch einen Verkehrslotsen geregelt wird.

Dabei zog er sich Verletzungen unbestimmten Grades am rechten Knie zu. Er begab sich selbstständig in das Krankenhaus Zams. Der Pkw-Lenker blieb unverletzt. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. (TT.com)