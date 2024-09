Zwei Personen nach Verkehrsunfall im Osttiroler Strassen verletzt

Strassen – Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten kam es am Mittwoch im Osttiroler Strassen. Gegen 13.30 lenkte eine 53-jährige Österreicherin ihren Pkw auf der Drautalstraße von Sillian kommend in Fahrtrichtung Lienz. Zur selben Zeit war auch ein 38-jähriger Deutscher mit seinem Auto auf der Drautalstraße in entgegengesetzter Richtung unterwegs.