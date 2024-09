Breast Care Nurses – Pflegexpertinnen für Brusterkrankungen

Am 1. Oktober ist Weltbrustkrebstag. Aus diesem Anlass finden am 30.9. und 1.10. die „Pink Ribbon Days“ im DEZ statt.

An diesen Tagen steht die Brust im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit und der Beratung. Interessierte erhalten Informationen zur Vorsorge, Erkrankung und möglichen Behandlungen.

Barbara Pichler und Alexandra Slamik sind Breast Care Nurses an der Innsbrucker Univ.-Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe beziehungsweise an der Chirurgie Ambulanz des Landeskrankenhauses Hall. In ihrem Berufsalltag begleiten sie Frauen und Männer mit Brustkrebs von der Diagnose, über die Therapie bis zur Nachsorge. Sie bleiben ein kontinuierlicher Ansprechpartner für Patient:innen und deren Angehörige. Die Breast Care Nurses sind bei Aufklärungsgesprächen anwesend, beraten bei Nebenwirkungen, versorgen Wunden und bleiben immer für die Patient:innen erreichbar. „Wir vernetzen und holen andere Berufsgruppen mit ins Boot, sobald der Bedarf ersichtlich ist“, erklärt Pichler. Um diesen Pflegeberuf ausüben zu können, braucht es viel Gespür und Einfühlungsvermögen für die Anliegen der Patient:innen.