Thöni dankt mit großem Familienfest

Die Firma Thöni ist ein erfolgreich wachsendes Unternehmen, das mittlerweile über 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt und zu den größten Betrieben der Region gehört. Qualität, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Kontinuität kombiniert mit Verantwortung und Vertrauen bestimmen das tägliche Handeln und bilden die Basis für den anhaltenden Erfolg des Unternehmens. Besonders stolz ist Thöni auf die firmeneigene Thöni Akademie, in der über 120 junge Menschen auf ihrem Weg in die berufliche Zukunft begleitet, ausgebildet und gefördert werden.

In seiner Rede an die Belegschaft betonte Helmut Thöni, Vorsitzender der Thöni Geschäftsführung, die positive Entwicklung des Unternehmens: „Mit vorsichtigem Optimismus steuern wir unser Unternehmen weiterhin auf einem soliden und gesunden Wachstumskurs, auch wenn die aktuelle Wirtschaftslage und die mittelfristige Perspektive eingetrübt ist. Wir sind bereit für die Herausforderungen der Zukunft und fest entschlossen das Unternehmen am Standort Tirol in eine erfolgreiche Zukunft zu führen. Wir dürfen stolz sein auf das, was wir gemeinsam erreicht haben: Ihnen allen ein herzliches Danke dafür.“