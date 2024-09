Großes Kino für die Natur im Metropol

65 internationale Filme, Kurse, Ausstellungen, Diskussionen und Exkursionen – Das innsbruck nature film festival (inff) lädt vom 9. bis 13. Oktober unter dem Motto „We Are One – Wir sind alle eins“ ins Metropol Kino in Innsbruck ein.

Das innsbruck nature film festival (inff) findet heuer vom 9. bis 13. Oktober bereits zum 23. Mal statt. Unter dem kraftvollen Motto „We Are One – Wir sind alle eins“ zielt das diesjährige Festival darauf ab, unser Verständnis für die Verbundenheit allen Lebens auf der Erde zu vertiefen. Über fünf Tage hinweg bringt das Festival Filmemacher:innen, Umweltschützer:innen, Kunstschaffende und Naturbegeisterte zusammen, um zu feiern, zu reflektieren und gemeinsam zu wirken.

Die besten Natur-, Umwelt- und Green-Arthouse-Filme aus aller Welt. Das Festival möchte mit seinem innovativen Programm anregen, die gedankliche Barriere zwischen Menschen auf der einen Seite und Natur auf der anderen Seite zu hinterfragen und aufzulösen. Die Erde nicht als eine Ansammlung von Dingen zu sehen, sondern als ein lebendiges Wesen, das denselben Respekt verdient, den wir uns selbst entgegenbringen.

Der Eröffnungsfilm „Follow the Rain“ vermittelt dieses Thema perfekt. Er nimmt uns mit auf eine Entdeckungsreise in die Welt der Pilze, zeigt uns ihre Verflechtungen mit der Umgebung, ihre entscheidende Rolle im Ökosystem unserer Erde und ihr Potenzial im Kampf gegen den globalen Klimawandel. Dieser Film, zusammen mit weiteren eindrucksvollen Beiträgen wie „Animal Pride“, der Homosexualität im Tierreich beleuchtet, und „How to Blow Up a Pipeline“, einer mutigen Analyse des Klimaaktivismus, verdeutlicht die vielfältigen Wege der Verbundenheit allen Lebens auf unserem Planeten.

Einfach nur wunderbar und für die ganze Familie geeignet sind die Österreich-premieren „Fiery Fox“ und „An Otter Love Story“ (Achtung, beide in englischer Originalversion).

Poesie, Kunst und Natur. Am Festival kommen auch Lese- und Kunstbegeisterte auf ihre Kosten: Am Samstag, 12.10.24 (10:00 Metropol Kino bei freiem Eintritt) lesen Norman und Vanessa Glatzer aus ihrem Buch „Fast zu wild, um wahr zu sein“, am Sonntag, 13.10.24 (16:30 Metropol Kino) erzählt die Südafrikanerin Suzanne Whitby alte Natur-Märchen und am Freitag, 11.10.24 (18:00 Galerie Elisabeth & Klaus Thoman) können Sie den österreichischen Künstler Edgar Honetschläger mit der Performance „GoBugsGo“ erleben (freier Eintritt).

Workshops, Ausstellungen und Touren. Über 20 „Experiences“ rund um das Festival bieten direkte Begegnung mit Filmschaffenden, Wissenschaftler:innen und naturbegeisterten Menschen:

Spektakuläre Aussichten versprechen z. B.: die alpine Naturführung am Hafelekar und die Sternenbeobachtung bei der Street Astronomy auf der Innbrücke. Den vielfältigen, aber oft verborgenen Funktionen des Bodens unter unseren Füßen widmet sich die diesjährige Ausstellung im Foyer des Metropol Kinos. Wer mutig ist, kann hier nicht nur anschauen und anfassen, sondern auch Boden verkosten (9.10. 21:00 Metropol Kino).

Alle Infos zu den Filmen sowie Anmeldung zu den Experiences auf www.inff.eu; Reservierungen und Sitzplatzkarten fürs Kino unter www.metropol-kino.at oder Tel. 0512-28 33 10