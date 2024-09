PROWEST erfindet sich neu

PROWEST begleitet Tirols Unternehmer:innen seit Jahren bei komplexen steuerlichen und finanziellen Fragestellungen. Vorausschauendes Denken und Handeln bilden die Säulen des langfristigen Erfolgs der Kanzlei. Ebenso in die Zukunft gerichtet ist die Partnerschaft mit der Prodinger Gruppe – Österreichs Top-Adresse für Steuer- und Unternehmensberatung.

Geschäftsführer der renommierten Steuer- und Wirtschaftsberatungskanzlei PROWEST, die Tirols Unternehmen in dynamischen und wirtschaftlich anspruchsvollen Zeiten mit vorausschauenden Lösungen zur Seite steht.

„Wir wollen unsere Klientinnen und Klienten auf dem Weg zu nachhaltigem Erfolg unterstützen. Diese Synergie ermöglicht es uns, noch umfassendere maßgeschneiderte Lösungen anzubieten“, so PROWEST-Geschäftsführer Mag. Hubert Vogelsberger.

PROWESTs Standing als Branchenführer mit Weitsicht wird jetzt auch in Marketing und Kommunikation stark Rechnung getragen. So wurde bei dem Summit in Igls auch der brandneue Markenauftritt feierlich präsentiert: ein „Big Bang“ für das neue Logo, Corporate Design und Website – umgesetzt von der Innsbrucker Kommunikationsagentur northlight. Die Gäste waren begeistert von dem Abend und den Ein- und Ausblicken, die sie gewonnen haben. Und bestimmt werden sie es auch von der neuen Partnerschaft PROWEST & Prodinger sein.