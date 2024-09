Nena am Arlberg, Bergisel-Sprint und Manu Delago in Kufstein: Das ist am Wochenende los

Die heurige Festival-Saison neigt sich dem Ende. Doch davor kann man sich beim Gans Anders Festival in Innsbruck noch einmal richtig austoben. Musikalische Highlights gibt's auch abseits der Landeshauptstadt: Am Freitag singt die deutsche Pop-Ikone Nena in St. Anton und der Tirols very own Manu Delago gibt sein Perkussion-Können in Kufstein zum Besten. Wer mit Musik wenig am Hut hat, auf den warten Almabtriebe im Unterland und sportliche Events, wie der spektakuläre Red Bull 400 auf der Bergisel-Schanze. Das und mehr in unseren Event-Tipps fürs Wochenende.