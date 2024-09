Auto und Moped in Kössen kollidiert: 17-Jähriger mit Hubschrauber ins Spital geflogen

Kössen – Zum Zusammenstoß eines Autos mit einem Moped kam es am Donnerstag in Kössen. Ein 51-Jähriger fuhr um circa 17.30 Uhr mit seinem Pkw mit Anhänger auf der Walchseestraße von Walchsee kommend in Richtung Kössen. Als er rechts in eine Gemeindestraße einbiegen wollte, kollidierte er mit einem 17-jährigen Mopedfahrer, der am Geh- und Radweg unterwegs war.