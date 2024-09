Drei Tote durch Wirbelsturm "Helene" in den USA

"Helene" ist an der Westküste des US-Bundesstaates Florida als Hurrikan der zweithöchsten Kategorie auf Land getroffen und hat sich dann abgeschwächt. Der Wirbelsturm bleibe aber gefährlich, warnte das nationale Hurrikanzentrum. Ersten Berichten zufolge starben mindestens drei Menschen infolge des Sturms. Im Laufe der Nacht zog "Helene" den Angaben zufolge weiter in den benachbarten Bundesstaat Georgia und wurde zum Tropensturm herabgestuft.

Behörden warnen aber weiter vor zerstörerischem Wind, meterhohen Sturmfluten und heftigem Regen. Lebensbedrohliche Überschwemmungen drohten, ebenso wie Tornados, meldete das Hurrikanzentrum. Über zwei Millionen Haushalte an der US-Ostküste waren in der Nacht ohne Strom, wie die Website Poweroutage.us meldete. Abgesehen von Florida und Georgia sind auch die Bundesstaaten North und South Carolina sowie Virginia betroffen.

"Uns liegt ein Bericht über einen Todesfall auf einer Straße vor", sagte Floridas Gouverneur Ron DeSantis bei einer Pressekonferenz am späten Abend. Ein Verkehrsschild sei umgestürzt und habe ein Auto erfasst, fügte er hinzu. Auch CNN berichtete über den Fall. Außerdem starben nach Angaben des Senders zwei Menschen in Georgia, als sie in einen Tornado gerieten, der infolge des Hurrikans ausgelöst worden sei.