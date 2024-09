Ein Stern für Batman - erster Superheld auf "Walk of Fame"

Comic-Figuren wie Micky Maus, Donald Duck, Bugs Bunny oder Snoopy wurden schon mit einem Stern auf Hollywoods "Walk of Fame" verewigt. Nun hat mit Batman der erste Superheld einen Ehrenplatz auf dem berühmten Gehsteig erhalten. Vor jubelnden Fans, Ehrengästen und Fotografen wurde die Plakette enthüllt. Mit schwarzem Cape, Maske und dem ikonischen Fledermaus-Symbol auf der Brust posierte ein Mann auf dem Stern - es ist der 2.790. auf der Touristenmeile im Herzen Hollywoods.

Unter den Gästen war der US-Schauspieler Burt Ward, der in den 1960er Jahren in der TV-Serie "Batman" den jungen Begleiter Robin spielte. Ward hatte 2020 seinen Stern auf dem "Walk of Fame" enthüllt. Vor ihm wurden dort bereits Batman-Darsteller Adam West (1928 - 2017) und der Erfinder des Comic-Helden, Batman-Zeichner Bob Kane (1915 -1998) geehrt.