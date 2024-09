Hisbollah-Chef nach Israel-Attacke in Sicherheit

Hisbollah-Chef Sayyed Hassan Nasrallah soll nach einer Attacke Israels in Sicherheit sein. Das berichtet die iranische Nachrichtenagentur Tasnim. Ein Insider aus dem Umfeld der Hisbollah erklärte, Nasrallah sei am Leben. Wie ein Vertreter der iranischen Sicherheitsbehörden mitteilte, wird das aber noch geprüft. Zuvor hatte Israel das Hauptquartier der Hisbollah in Beirut attackiert. Die israelische Armee prüfe nun, ob sich Nasrallah in dem getroffenen Gebäude befunden habe.