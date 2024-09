Libanons Außenminister drängt auf Waffenruhe

Der libanesische Außenminister Abdallah Bou Habib hat vor der UNO-Vollversammlung eine Unterbrechung der Gewaltspirale in Nahost verlangt. "Dies ist eine Situation, die dringend ein internationales Eingreifen erfordert, bevor sie außer Kontrolle gerät und einen Dominoeffekt verursacht, der es unmöglich macht, diese Krise einzudämmen", sagte Bou Habib bei der Generaldebatte in New York.