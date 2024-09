Zustand von Hisbollah-Chef nach Israel-Attacke unklar

ÖVP-Außenminister Alexander Schallenberg sieht die Gefahr, dass es im Libanon zu einem "unglaublichen Flächenbrand" kommen könnte. Es sei eine Illusion zu glauben, "dass man im Nahen Osten mit dem Feuer spielen und das unter Kontrolle halten kann", sagte Schallenberg am Freitag nach einem Gespräch mit seinem iranischen Amtskollegen Abbas Araghchi bei der Generaldebatte der Vereinten Nationen in New York zur APA.