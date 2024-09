Der Nationalratswahlkampf findet sein Ende

Der Wahlkampf für die am Sonntag stattfindende Nationalratswahl geht langsam zu Ende. Am Freitag halten alle bundesweit kandidierenden Listen bis auf die SPÖ ihre Schlusskundgebungen ab. Die Sozialdemokraten machen selbiges dann am Samstag. Wer sich noch eine Wahlkarte organisieren möchte, um abseits des eigenen Wahllokals zu wählen, kann sie bis Freitagmittag noch persönlich bei jener Gemeinde abholen, in deren Wählerevidenz er oder sie steht.

Am Nachmittag startet dann die FPÖ ab 16 Uhr am Stephansplatz in ihr Finale, zeitgleich mit den Grünen, die am Maria-Theresien-Platz noch einmal mobilisieren. Die NEOS begehen ihr Wahlkampffinale um 16 Uhr auf der Freyung. Eine Stunde später beendet dann die Bierpartei ihre Österreich-Tour, und zwar am Platz der Menschenrechte. Die Liste Madeleine Petrovic lädt am Abend in ihr Parteilokal in der Wilhelm-Exner-Gasse. Und auch die Liste "Keine von denen" (vormals Wandel) hat für Freitag eine Schlussveranstaltung angekündigt.