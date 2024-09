ÖVP und KPÖ bei Wahlkampfabschlüssen zuversichtlich

Einen symbolischen "Vertrag mit der Bevölkerung" hat die KPÖ bei ihrem Wahlkampfabschluss am Wiener Reumannplatz unterzeichnet. 13 Kandidatinnen und Kandidaten verpflichten sich darin, beim Einzug ins Parlament nur 2.500 Euro des Gehalts zu behalten, der Rest soll an "Menschen in Notlagen" gehen. Geht es um den Einzug seiner Partei in den Nationalrat - es wäre das erste Mal seit 1956 - ist Spitzenkandidat Tobias Schweiger optimistisch: "Die letzten Wahlen haben gezeigt, dass die KPÖ immer besser abschneidet als in den Umfragen vorausgesagt". Jetzt gehe es darum, jede potenzielle Stimme zu mobilisieren.

Am Nachmittag startet dann die FPÖ ab 16 Uhr am Stephansplatz in ihr Finale, zeitgleich mit den Grünen, die am Maria-Theresien-Platz noch einmal mobilisieren. Die NEOS begehen ihr Wahlkampffinale um 16 Uhr auf der Freyung. Eine Stunde später beendet dann die Bierpartei ihre Österreich-Tour, und zwar am Platz der Menschenrechte. Die Liste Madeleine Petrovic lädt am Abend in ihr Parteilokal in der Wilhelm-Exner-Gasse. Die Liste "Keine von denen" (vormals Wandel) verzichtet auf eine offizielle Schlusskundgebung - man gehe am Freitag stattdessen noch einmal auf die Straße, "um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen", hieß es.