Zweites "Bark Date" für die Vermittlung von Tierschutzhunden

Im Wiener Prater findet am 6. Oktober bereits das zweite österreichische "Bark Date" (bark, englisch für Bellen, Anm.) statt, wo Hunde aus dem Tierschutz bei einer Art Speed Dating ein Zuhause finden sollen. "Es freut uns total, dass das Bark Date nach dem Erfolg der ersten Veranstaltung und vor allem der tollen Vermittlungsquote nun in die zweite Runde gehen kann", so die Gründerin der Martin Rütter Hundeschule Wien, die TV-Bekanntheit, Autorin und Podcasterin Conny Sporrer.