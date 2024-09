Neues Wissenschaftsvermittlungscenter in Wien statt Helnwein

Ab 2025 übernehmen die Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW), die Universität Wien und die Technische Universität (TU) Wien die "Aula der Wissenschaften" in der Wiener Innenstadt vom Wissenschaftsministerium. Bis 2027 soll dort auf 4.500 Quadratmetern "Österreichs größtes Science Communication Center" entstehen, teilte die ÖAW in einer Aussendung mit. Nicht zu materialisieren scheinen sich damit kolportierte Pläne für ein Gottfried-Helnwein-Museum an dem Standort.