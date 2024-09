30 Prozent der jungen Menschen folgen Gesundheitsinfluencern

75 Prozent der 15- bis 25-Jährigen in Österreich folgen Influencern auf Sozialen Medien. 30 Prozent geben an, speziellen Gesundheitsinfluencern zu folgen, berichtete Unterhaltungsforscherin Kathrin Karsay von der Universität Wien beim European Health Forum Gastein (EHFG) aus einer aktuellen Studie. Sie ortet steigende Aufmerksamkeit für die psychische Gesundheit. Kritisch sieht Karsay, dass auch Lifestyle-Influencer zu mentaler Gesundheit posten, weil das Thema Klicks bringt.

30 Prozent der jungen Menschen in Österreich sagen laut der Studie, sie haben bereits ein Produkt für gesundheitliche Zwecke gekauft, weil es ein Influencer empfohlen hat. "Ich wünsche mir mehr Regulierung, wenn Influencer über mentale Gesundheit sprechen und Produkte bewerben", sagte Karsay. Die Jugend habe allerdings noch viel Vertrauen in Gesundheitsorganisationen und -personal.

Allein zu Gesundheitsfragen gab es im Vorjahr auf YouTube 300 Milliarden Videoaufrufe, berichtete Götz Gottschalk, Leiter der Abteilung Gesundheit bei YouTube. Ärzte hätten oft nicht so viel Zeit für ihre Patienten, wie sie brauchen würden. "Die Plattform hat unlimitiert Zeit", sagte er. Viele Falschinformationen während der Pandemie hätten dazu geführt, dass die Weltgesundheitsorganisation WHO an Bord geholt wurde und Videos von seriösen Quellen als solche gekennzeichnet sind. Bei Falschinformationen im Netz und deren Löschung werde priorisiert, was "direkt schädlich" ist. Zu behaupten, die Erde sei flach und man könne von ihr hinunterfallen, sei eine andere Bedrohung, als wenn Süßigkeiten zur Behandlung von Diabetes angepriesen werden, erläuterte Gottschalk.