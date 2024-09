Knapp 10.000 Wahllokale bei der Nationalratswahl am Sonntag

Bei der Nationalratswahl am Sonntag öffnen knapp 10.000 Wahllokale ihre Pforten. Die ersten der 9.889 Wahllokale sperren bereits um 6 Uhr auf, die meisten dann um 7 oder 8 Uhr. Wahlschluss ist in ganz Österreich spätestens um 17 Uhr, wobei man sich nur in Wien und in Großgmain so lange für die Stimmabgabe Zeit lassen kann. Etwas sputen sollte man sich hingegen in Vorarlberg: Dort schließen alle Wahllokale spätestens um 13 Uhr. Sonst kann man teils bis 16 Uhr wählen.

Abseits Wien am längsten geöffnet haben die Wahllokale im niederösterreichischen Pernitz - und zwar bis 16.30 Uhr, sonst ist auch in ganz Niederösterreich spätestens um 16 Uhr Wahlschluss.

Frühaufstehern unter den rund 6,35 Millionen Wahlberechtigten bietet ein Wahllokal im niederösterreichischen Wiener Neustadt bereits um 6 Uhr die Möglichkeit zur Wahl; möglich ist das auch in allen drei Wahllokalen der Gemeinde Euratsfeld (ebenfalls Niederösterreich).

Einige wenige Wahllokale sperren zwischen 6 und 7 Uhr auf. Ab 7 Uhr herrscht dann schon regeres Treiben, so haben ab dann etwa alle Wahllokale in Wien geöffnet. In der Bundeshauptstadt kann man bis zum Wahlschluss um 17 Uhr wählen. Nahezu alle Wahllokale haben dann ab 8 Uhr offen. Spätere Öffnungszeiten (meist recht kurze) bieten einige kleinere Gemeinden oder etwa einige Senioren- und Pflegeheime an. Einige wenige Wahllokale sperren schon wieder um 9 Uhr zu (ebenfalls in Pflegeheimen) oder um 10 Uhr in einigen Kleingemeinden.

Nach dem Wahlschluss werden die Stimmen ausgezählt und sobald vorliegend auch veröffentlicht. Erstmals wird - dank der Wahlrechtsreform 2023 - bei einer Nationalratswahl der Großteil der Briefwahlstimmen gleich am Sonntag mitausgezählt. Lediglich ein weiterer Teil folgt am Montag, ein kleinerer dann am Donnerstag.

Wann das vorläufige Gesamtergebnis am Sonntagabend vorliegen wird, ist aufgrund dieser Neuerung schwer abzuschätzen. Die Wahlbehörde im Innenministerium rechnet mit den späten Abendstunden, wohl nicht vor 23 Uhr, eventuell könnte es auch länger dauern.