Massiver Schaden: Unbekannter drehte Wasser in Haller Sportplatz-WC auf und dichtete Tür ab

Hall in Tirol – Nach einem ungewöhnlichen Fall von Sachbeschädigung in Hall ermittelt die Polizei: Am Donnerstag gegen 19 Uhr drehte ein Unbekannter im Herren-WC des Sportplatzes „bei der Säule“ das Wasser bei einem Waschbecken auf, schloss den Abfluss und dichtete die WC-Türe mit Papierhandtüchern ab.