Dramatische Bilder: Fahrzeug ging vor Tunnel auf Arlbergstraße in Flammen auf

St. Christoph am Arlberg – Ein Fahrzeugbrand hielt am Freitagmorgen die Einsatzkräfte am Arlberg auf Trab. Ersten Meldungen zufolge geriet ein Auto gegen 7.30 Uhr vor dem Portal des Schmittentunnels auf der B197 in St. Christoph in Brand. Binnen kürzester Zeit schlugen meterhohe Flammen aus dem Pkw. Die Ursache ist derzeit noch unklar.