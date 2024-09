Schwaz-Trainer Karahasanovic braucht dringend Punkte, Lampl als Berater zurück beim Ex-Club

Der SC Schwaz steht am Freitag (19 Uhr) beim Westliga-Schlager gegen die Reichenau unter Zugzwang. Ein Erfolgserlebnis würde auch Trainer Elvir Karahasanovic massiv helfen. Seit Kurzem offiziell: Bernhard Lampl unterstützt Schwaz in beratender Tätigkeit.

Schwaz – „Das einzige, das unserem Trainer fehlt, sind die Punkte. Alles andere ist absolut okay und wir haben ein gutes Einvernehmen“, hielt Schwaz-Obmann Clemens Burgstaller noch einmal in Richtung Elvir Karahasanovic fest. Es waren gebetsmühlenhaft vorgetragene Worte der Wertschätzung, die aber auch die brenzlige Lage auf den Punkt brachten.

Der Fußball-Westligist, dessen Selbstverständnis einen Stammplatz im oberen Tabellenmittelfeld vorsieht, liegt nach sieben Runden und sechs Niederlagen weit hinter den Erwartungen. Man muss dieser Tage keinen Expertenstatus einnehmen, um den gehörig wackelnden Trainerstuhl zu registrieren. Ob in Barcelona, München oder Schwaz – in Krisenzeiten bleibt das Trainerteam – dazu zählt auch Co-Trainer Farid Lener – das schwächste Glied. Den Strafraumkobras vergangener Tage dürfte es doppelt schmerzen, dass das Runde aktuell einfach nicht den Wegins Eckige finden will. Eine weitere Niederlage gegen Karahasanovics Ex-Verein Reichenau könnte am Freitag (19 Uhr) schon eine zu viel sein.