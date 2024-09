Tag des Mädchenfußballs: Der erste Kontakt soll Freude machen

Innsbruck – Lust, einmal auf die Kugel zu „treten“? Beim Tag des Mädchenfußballs am Samstag (ab 10.30 Uhr) bietet der ÖFB in Zusammenarbeit mit den Vereinen SVI, SK Wilten, SPG Mittelgebirge Ost, SK Rum sowie den FC Wacker Frauen beim Tivolistadion in Innsbruck einen Schnuppertag für interessierte Mädchen an. Als Höhepunkt steigt dann um 14.30 Uhr das Zweitliga-Heimspiel der Wacker-Frauen im Tivoli gegen Pinzgau. (TT)