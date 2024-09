8:1-Sieg gegen die Jungbullen: Kitzbühel zündete ein Feuerwerk

Der EC Kitzbühel spielt in der noch jungen Saison weiter groß auf. Die Adler gewannen auch ihr zweites Spiel in der Alps Hockey League und fertigten die Red Bull Hockey Juniors am Donnerstagabend auswärts mit 8:1 ab. Mann des Spiels war Sebastian Labori, der im Mitteldrittel einen Hattrick erzielte.

„Wir haben den Gameplan heute 60 Minuten durchgezogen und auch in den Special-Teams funktioniert. In der Offensive haben wir die Chancen genutzt und sind am Ende verdient als Sieger vom Eis gegangen“, zeigte sich Headcoach Marco Pewal zufrieden.

Am Samstag steht das Derby gegen die Eisbären aus Zell am See auf dem Programm (19.00 Uhr). (TT.com)