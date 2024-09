Nach Unwettern und Absage auf Ötztaler Ache: Kajakcross-Strecke wiederbelebt

Im Mittelpunkt stand dabei erneut ein sportliches Spektakel auf der Ötztaler Ache: ein Kajakcross-Bewerb, inzwischen auch olympische Sportart, auf der wiederbelebten Slalomstrecke im leichteren Abschnitt. Vier PadlerInnen aus insgesamt 15 Nationen traten dabei jeweils in den einzelnen Läufen gegeneinander an. Am Ende setzte sich bei den Damen die Tschechin Pavlina Kodadova durch, die britische Wahl-Tirolerin Rachael Dale landete auf Rang drei. Bei den Herren gewann der ebenfalls im Ötztal lebende Engländer Huw Butterworth.