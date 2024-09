Schwere Mängel und massiv überladen: Tiroler Polizei zog mehrere Klein-Lkw aus dem Verkehr

Radfeld – Bei einer Schwerpunktkontrolle auf der Autobahn bei Radfeld nahmen zehn Polizisten der Landesverkehrsabteilung Tirol in der Nacht auf Freitag 50 Kleintransporter genauer unter die Lupe. Bei technischen Kontrollen gingen den Beamten gleich mehrere Fahrzeuge mit Mängeln ins Netz. Bei sieben Klein-Lkw waren sie so groß, dass die Transporter ab- bzw. umgeladen werden mussten. In sechs Fällen wurden sonstige technische Mängel festgestellt.