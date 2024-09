Staatsschutz zerschlug illegalen NS-Devotionalien-Ring, Hausdurchsuchungen auch in Tirol

In ganz Österreich fanden am Mittwoch insgesamt 18 Hausdurchsuchungen statt. Dabei wurden hunderte NS-Devotionalien sowie Waffen und Datenträger sichergestellt.

Wien/Innsbruck – Im Zuge eines vom Staatsschutz koordinierten österreichischen Einsatzes ist am Mittwoch ein rechtsextremes Netzwerk zerschlagen worden, das unter Verdacht steht, einen illegalen NS-Devotionalienhandel betrieben zu haben. Wie es in einer Aussendung des Innenministeriums hieß, wurden in neun Bundesländern Amtshandlungen bei insgesamt 20 Personen durchgeführt. Auch von Europol gab es Unterstützung. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.