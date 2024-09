Pkw auf Autobahn bei Stans in Brand: Flammen schlugen meterhoch aus Motorraum

Schwaz – Ein brennendes Auto sorgte am Freitagvormittag für einen Feuerwehreinsatz sowie erhebliche Verkehrsbehinderungen auf der Inntalautobahn bei Stans. Laut ersten Meldungen brach das Feuer gegen 10 Uhr im Motorraum des Wagens aus. Der Lenker, der in Fahrtrichtung Osten unterwegs war, blieb gerade noch rechtzeitig am Pannenstreifen stehen. Binnen Minuten breitete sich der Brand dann auf das restliche Fahrzeug aus, die Flammen schlugen rasch meterhoch aus dem Motorraum.