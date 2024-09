Die magischen Tiere sind zurück

Mit einem Auftritt beim traditionellen Waldtag will Ida die Aufmerksamkeit auf den unbedingt notwendigen Naturschutz und damit auch den Schutz des örtlichen Wäldchens lenken. Zwei Fliegen mit einer Klappe denkt sich Helene, die die Performance filmen und ins Netz stellen will – sie träumt nämlich von einer Karriere als Influencerin und hofft, dass ihr Idas Auftritt den entscheidenden Schub geben wird. Doch Helene geht es nicht um den bloßen Ruhm. Denn ihre Familie ist praktisch pleite und sie will mit dem Influencer-Geld das Schlimmste verhindern. Dass sich dann auch noch ihr magischer Kater Karajan ein Leben in Luxus wünscht, macht die Sache nicht unbedingt leichter. Und dann passiert auch schon das nächste Unglück, das für böses Blut sorgt. Als Helene erfährt, dass im Naturkundemuseum eine Modenschau stattfinden soll, überredet sie die Museumsdirektorin, dass die Klasse dort als Showact auftreten darf. Doch die Modenschau findet ausgerechnet am selben Tag statt wie Idas Waldtag.