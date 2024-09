Deutscher Ex-Teamgoalie Lehmann zu 135.000 Euro Geldstrafe verurteilt

München – Im Prozess um einen skurrilen Vorfall mit einer Kettensäge hat das Landgericht München II den ehemaligen deutschen Fußball-Teamtorhüter Jens Lehmann zu einer Geldstrafe von 135.000 Euro verurteilt. Der 54-Jährige hatte mit einer Kettensäge einen Dachbalken in der Garage seines Nachbarn in seinem Haus am Starnberger See angesägt. Außerdem soll er laut Anklage in einem Parkhaus am Münchner Flughafen die Zeche geprellt und die Parkgebühren nicht gezahlt haben.