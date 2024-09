Berührende Worte für Familie Furrer: „Haltet euch fest. Ich wünsche euch ganz viel Kraft“

Die Mutter des tödlich verunglückten Radprofis Gino Mäder richtete sich mit einer Nachricht an die Familie von Muriel Furrer. Die 18-Jährige befindet sich weiter in kritischem Zustand nach ihrem fatalen Sturz bei der Rad-WM. Der Unfall-Hergang ist weiter unklar.

Zürich – Die Mutter des tödlich verunglückten Gino Mäder richtete bewegende Worte an die Eltern der um ihr Leben kämpfenden Muriel Furrer. Das Schicksal der Schweizer Juniorin hat sich wie ein tief dunkler Schatten über die Straßenrad-WM an der Züricher Goldküste gelegt. Die Titelkämpfe werden vorerst fortgesetzt – auch auf Wunsch von Furrers Eltern.

Mäder wandte sich auch direkt an Furrers Eltern: „Liebe Familie Furrer, ich fühle mit Euch. Ganz intensiv und ich weiß so sehr, wie es Euch jetzt gehen muss. Haltet Euch fest. Ich wünsch Euch ganz viel Kraft, diese Stunden durchzustehen.“

Furrer war am Donnerstag im Juniorinnen-Rennen aus noch unbekannten Gründen in einem Waldstück an der Nordseite des Zürichsees gestürzt und hatte ein schweres Schädel-Hirn-Trauma erlitten. Am Freitagmorgen teilte der Weltverband dann mit, dass die WM weitergehen werde. „Die Familie möchte, dass die WM wie geplant fortgesetzt wird. Muriel Furrers Gesundheitsstatus bleibt weiterhin sehr kritisch. Die UCI, der Schweizer Verband und das lokale Organisationskomitee sind extrem besorgt“, hieß es in der Mitteilung.