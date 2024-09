Meister-Kicker und Ex-Teamspieler sitzt unter Betrugsverdacht in U-Haft

Wien – Ein heimischer Ex-Fußballprofi, der für mehrere Vereine der höchsten Spielklasse tätig war, zwei Mal österreichischer Meister und zu seiner Glanzzeit auch ins Nationalteam einberufen wurde, sitzt seit 18. September in Wien in U-Haft. Die Sprecherin des Wiener Landesgerichts, Christina Salzborn, bestätigte Freitagmittag entsprechende Informationen der APA. Die Staatsanwaltschaft Wien ermittelt gegen den Ex-Kicker wegen Verdachts auf gewerbsmäßigen schweren Betrug.

Als Haftgrund wurde von der Justiz Fluchtgefahr angenommen, teilte Salzborn mit. Der Ex-Kicker, der im Vorjahr seine aktive Karriere bei einem Unterklasse-Verein beendet hatte, wurde bereits im vergangenen Jänner wegen Betrugs zu einer bedingten Haftstrafe verurteilt. Danach tauchte er allerdings unter und kam den ihm erteilten Auflagen nicht nach. Die Staatsanwaltschaft Wien erließ schließlich einen Haftbefehl, der Mann wurde Ende Juli in Deutschland festgenommen und in weiterer Folge an Österreich ausgeliefert. Jetzt sitzt er in einer Zelle in der Justizanstalt Wien-Josefstadt.