Kitzbühel – Unbekannte sind in der Nacht auf Freitag in eine Bildungseinrichtung in Kitzbühel eingebrochen, berichtet die Polizei. Zwischen Donnerstagabend (21.30 Uhr) und Freitagfrüh (5.40 Uhr) wurden mehrere Türen im Erd- und Obergeschoss aufgebrochen, ebenso wie Schränke und Tresore in den Büroräumen. Die Täter ergatterten Bargeld in derzeit unbekannter Höhe. (TT.com)