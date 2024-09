Schwaz-Krise spitzte sich zu, Hubmann schoss Reichenau spät zum Derbysieg

Der SC Schwaz kassierte am Freitagabend im Heimspiel gegen die Reichenau die siebte Niederlage im achten Spiel. In einem umkämpften, aber chancenarmen Westliga-Derby entführten die Gäste beim 2:1-Sieg die drei Punkte aus der Knappenstadt.

Schwaz – Der Frust musste einfach abgebaut werden. Schwaz-Verteidiger Sandro Neurauter zog aus 18 Metern ab und traf im Westliga-Derby gegen die Reichenau sehenswert zur Führung (21.). Die Freude, in Schwaz war nach sechs Niederlagen aus sieben Runden auch Erleichterung mit dabei, hielt am Freitag aber nicht lange: Nach Kleinlercher-Assist traf Mahmut Bozkurt zum 1:1-Ausgleich (28.).

Wobei es in einem chancenarmen Schlager nicht blieb. Es verfestigte sich der Eindruck, dass die Silberstädter mit Trainer Elvir Karahsanovic an einer Ergebniskrise leiden. Der Reichenau, einem der besten Liga-Teams, konnte die Stirn geboten werden. Nur offensiv fehlte die siegbringende Portion Durchschlagskraft. Die Reichenau bewies sie in Person von Clemens Hubmann, der die Gäste per scharfem, aber wohl nicht unhaltbaren Weitschuss zum 2:1-Sieg schoss (81.). Die Schwazer Lage spitzte sich damit zu - auch der Querlatten-Treffer in den Schlussminuten dokumentierte den Querlauf des Westliga-Nachzüglers.