Cupras Formentor liebt flotte Kurven

Der betont sportlich gezeichnete 4,45-Meter-Crossover zog von Anfang an die Blicke auf sich. Betörende Kurven in Verbindung mit scharfen Konturen erzeugen über die gesamte Karosserie eine athletische Spannung.

Cool, aber die Überarbeitung des Innenraums wird den meisten Piloten wohl mehr Freude bereiten. Hier hat sich viel getan. Hervorzuheben ist der neue 12,9-Zoll-Multimediaschirm neben den digitalen Armaturen, welcher nun alle Erwartungen an so ein Bedien­element erfüllt.

Der Testverbrauch von gerade 6,4 Litern Super war dabei Verdienst des neuen Vierzylinder-150-PS-Mildhybrids, dem man über das anwählbare Cupra-Fahrprofil Temperament einhauchen kann. Es handelt sich um ein feines Aggregat, das Seat bei höheren Drehzahlen auch klangmäßig etwas in Szene gesetzt hat. Absolut fehlerfrei arbeitet das Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe. Es lässt sich per Schaltwippen am Lenkrad per Klick dirigieren und passt so bestens zu einem fahraktiven Cupra.