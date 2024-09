Nach dem Traumstart will Kitzbühel den Derbyfluch brechen

„Was mir am meisten taugt“, strahlt Wetzl, „ist die Art und Weise, wie wir unsere Siege geholt haben. Wir haben mit vier Linien Vollgas-Eishockey gespielt. Und der Teamspirit ist unglaublich gut.“ Jung, hungrig, schnell, groß – das war das Spielerprofil, das Wetzl auf dem Transfermarkt suchte. Und die Neuzugänge zeigten in der gelungenen Vorbereitung und den ersten beiden Runden bereits mehr als nur vielversprechende Ansätze.

Das brisante Heimderby gegen die Zeller Eisbären sollte also am Samstag (19 Uhr) gerade recht kommen. Die Salzburger starteten mit einem Sieg gegen die Unterland Cavaliers (3:1) und einer Niederlage in Ritten (1:3). Der Blick in die Vergangenheit lehrt den Kitzbühelern aber Demut – in den jüngsten vier Derbys musste sich die Truppe von Headcoach Marco Pewal geschlagen geben. Nicht die Statistik, sondern der furiose Liga-Auftakt lässt die mit neuem Vereinslogo ausgestatteten Adler am Samstag im wohl gut besuchten Sportpark vom Derbysieg träumen.