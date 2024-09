Tausende Stunden unbezahlter Arbeit: Ein Blick hinter die Kulissen des Gans Anders Festivals

Eine riesige Freundesgruppe stellt seit vier Jahren das Gans Anders Festival in Innsbruck auf die Beine. An diesem September-Wochenende verwandelte sich das Baggersee-Gelände wieder in einen musikalischen Hafen zum Loslassen der Alltagsrealität. Aber hinter den Kulissen lauert die Wirklichkeit: Tausende Stunden unbezahlter Arbeit sind nötig, damit alles reibungslos funktioniert.