Ein Toter und mehrere Verletzte bei schwerem Rallye-Unfall in Litauen

Vilnius – Bei einem Unfall während eines Autorennens in Litauen sind am Freitagabend ein Mensch getötet und 14 weitere verletzt worden. Das teilte die Polizei mit. Nach Angaben von Augenzeugen kam ein Fahrer bei einer Rallye in Utena in einer scharfen Kurve von der Strecke ab und fuhr in eine Zuschauergruppe.