Neue Klagen: Für Sean Combs wird es vor Prozess immer enger

Jetzt reichte auch noch eine Frau aus Florida am Freitag in New York eine Zivilklage gegen den US-Rapper wegen sexuellen Missbrauchs ein.

Seit knapp zwei Wochen sitzt US-Rapper Sean „Diddy“ Combs (54) in Untersuchungshaft. Statt der Prachtvillen in Florida und Kalifornien ist es nun eine Zelle in dem berüchtigten Metropolitan Detention Center in Brooklyn. In einem New Yorker Luxushotel wurden ihm Mitte September Handschellen angelegt. Auf die Festnahme folgte die Anklage wegen Sexhandel, organisierter Kriminalität und anderen Vergehen. Und damit nicht genug. Die Flut an Vorwürfen nimmt zu.

Kommt eine weitere Klagewelle?

Eine Frau aus Florida reichte am Freitag in New York eine Zivilklage gegen den Musiker wegen sexuellen Missbrauchs ein. Über mehrere Jahre hinweg sei sie von Combs unter Druck gesetzt und zu nicht einvernehmlichen Handlungen genötigt worden, zitierten US-Medien aus der Klageschrift. Demnach sei sie unter Drogen gesetzt worden und habe Verletzungen, darunter eine Bisswunde, erlitten. Auch seien sexuelle Begegnungen ohne ihre Einwilligung gefilmt worden.

Es war die zweite Klage gegen Combs in wenigen Tagen. Zuvor hatte eine Frau in New York Vorwürfe gegen den Rapper und einen seiner Mitarbeiter erhoben. Sie umfassen Vergewaltigung, erzwungenen Oralsex und die Erstellung von Videoaufnahmen von dem brutalen Vorfall, die später von Combs veröffentlicht und als Pornografie verkauft worden seien. Die damals 25 Jahre alte Frau macht in der Klageschrift geltend, sie sei 2001 unter einem Vorwand in Combs' Studio gelockt worden. Dort habe sie nach Genuss eines vermutlich mit Drogen versetzten Getränks das Bewusstsein verloren. Sie sei gefesselt und dann von beiden Männern brutal missbraucht worden.

Ein Anwaltsteam in Houston (US-Staat Texas) stellt weitere Klagen in Aussicht. Sie würden mehr als 50 Frauen und Männer vertreten, teilte die Kanzlei mit. „Ich rechne damit, dass sich noch sehr viel mehr Opfer melden werden“, hieß es in einer Mitteilung von Anwalt Tony Buzbee, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Ihre Mandanten hätten „herzzerreißende“ Geschichten, die sie in Hotels, Privathäusern und auch bei Combs' berüchtigten „Freak Off“-Partys erlebt hätten. In Kürze würden sie mehr Details bekanntgeben.

Die Anwälte des Rappers reagierten auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur zunächst nicht auf die neuen Klagen. In der Strafanklage in New York hatte Combs auf „nicht schuldig“ plädiert. Nach früheren Angaben seines Anwalts hätten sexuelle Handlungen einvernehmlich stattgefunden.

Schwere Vorwürfe gegen Combs

Aus der Anklage der Bundesanwälte gegen den Rapper geht hervor, dass Combs über Jahre hinweg Frauen missbraucht, bedroht und genötigt haben soll, seine sexuellen Wünsche zu erfüllen. Er habe ein „kriminelles Unternehmen“ mit Helfern geführt. Mit Druckmitteln und Einschüchterung soll er mutmaßliche Opfer zum Schweigen gebracht haben. Sie seien auch unter Drogen gesetzt worden. Die Anklage beschreibt auch tagelange Sex-Orgien, von Combs als „Freak Offs“ bezeichnet, bei denen Frauen zu Sex mit männlichen Prostituierten angehalten worden seien. Combs habe dabei Anweisungen gegeben und die Handlungen häufig gefilmt.

Prominente aus Combs' Umfeld im Fokus

Hip-Hop-Star Combs hat sich über Jahrzehnte hinweg mit prominenten Freunden umgeben. Er hat Karrieren aufgebaut, junge Musiker wie Usher und Justin Bieber gefördert und mit seinem Label Bad Boy Records ein Millionen-Imperium geschaffen. Zu seinen ausschweifenden Partys kamen Größen aus dem Showgeschäft. Nach der Anklage gegen Combs tauchen in der Boulevardpresse nun teils schockierende Party-Fotos auf. Auf einigen sind nackte Frauen zu sehen, die offenbar zur Dekoration auf einem Ess-Buffet liegen, von Obst und Süßigkeiten umgeben.

Andere Party-Fotos aus früheren Jahren sollen Combs mit Promis wie Bruce Willis, Will Smith, Owen Wilson und Leonardo DiCaprio zeigen. Der Musik-Mogul feierte auch mit Mariah Carey, Paris Hilton, Kim und Khloé Kardashian, Justin Bieber und Jay-Z, wie die US-Zeitschrift Forbes berichtete. Berühmt seien seine „White Partys“ gewesen, bei denen die Gäste weiß gekleidet waren.

Könnten Promis in einem Verfahren gegen Combs zur Aussage vorgeladen werden? Einen Prozesstermin gibt es bis jetzt nicht, aber spekuliert wird jetzt schon. Falls er ein Star wäre, der bei einem von Combs' Freak Offs mitgemacht hätte, dann wäre er jetzt sehr nervös, sagte der kalifornische Anwalt Neama Rahmani im Interview mit der Los Angeles Times. Bestenfalls könnte jemand als Zeuge vorgeladen werden, schlimmstenfalls als Mitangeklagter, führte der Anwalt weiter aus.

Rapper 50 Cent nennt Vorwürfe gegen Combs „verstörend“

Rapper 50 Cent, mit bürgerlichem Namen Curtis Jackson, übt scharfe Kritik an Combs. Der Grammy-Preisträger („In Da Club“) will als Produzent einer Doku-Serie die „verstörenden“ Vorwürfe gegen seinen Kollegen beleuchten. Der Streamingdienst Netflix ist an Bord. Dies sei eine komplexe Geschichte, die Jahrzehnte umfassen würde, weit über die Schlagzeilen hinaus, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung von Regisseurin Alexandria Stapleton und 50 Cent. Auf der Plattform X distanzierte er sich von Combs. Er sei nie zu dessen Partys gegangen, betonte 50 Cent. Niemand hätte ihm bisher geglaubt, wenn er von dem „bizarren Mist“ erzählt habe - „aber ich wette, ihr glaubt es mir jetzt!“

Der tiefe Fall

Noch im vorigen September war Combs bei der Vergabe der MTV Video Music Awards groß gefeiert worden. Für seine Karriere und seinen Einfluss auf die Musikwelt erhielt er damals den „Global Icon Award“. Er rappte bei der Show vor einem jubelnden Publikum, mit einer Kostprobe seiner Hits wie „I'll Be Missing You“ oder „Bad Boy For Life“. Doch wenige Wochen später reichte seine Ex-Freundin, die Sängerin Cassie, eine Zivilklage wegen Vergewaltigung, Missbrauch und Körperverletzung ein. Zu einem Prozess kam es damals allerdings nicht. Sie einigten sich auf einen Vergleich. Combs hatte zuvor die Vorwürfe über seinen Anwalt zurückgewiesen.

Doch im Mai tauchte ein Video mit schockierenden Gewaltszenen auf einem Hotelflur auf. In dem Überwachungsvideo aus dem Jahr 2016 ist zu sehen, wie er seine damalige Freundin Cassie schlägt, zu Boden wirft, mehrfach auf sie eintritt und sie über den Boden zieht. „Mein Verhalten in dem Video ist unentschuldbar“, sagte Combs wenig später in seiner Aufzeichnung auf Instagram. Dies sei eine der „dunkelsten“ Zeiten in seinem Leben gewesen. Er sei an einem absoluten Tiefpunkt gewesen, doch danach habe er Hilfe gesucht und sich in Therapie und in eine Entziehungskur begeben.

