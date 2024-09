Der „Thriller von Patsch“: Sistrans verspielte im Derby eine 3:0-Führung

Es war eigentlich kaum zu glauben: Nach einem schnellen Dreierpack von Jonathan Singer (blaues Dress) führte der SV Sistrans am Freitagabend im Spitzenspiel der Bezirksliga West bis zur 74. Minute mit 3:0, um den „Thriller von Patsch“ am Ende mit 3:5 zu verlieren.

Der FC Patscherkofel festigte durch den Derbysieg seine Tabellenführung mit 21 Punkten. Sistrans hat nach der Niederlage - bei einem Spiel weniger - als erster Verfolger fünf Zähler Rückstand. In Abwesenheit des verletzt fehlenden Philipp Thurnbichler sprang der gleichnamige Simon Thurnbichler in die Bresche und steuerte in den Reihen der Hausherren einen Doppelpack bei.