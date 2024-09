Zuschlag für Biathlon-WM 2028: Pillerseetal kann zwei Jubiläen feiern

Nach 1978, 2005 und 2017 darf Hochfilzen im Jahr 2028 die vierte Biathlon-WM ausrichten. Der Jubel der Pillerseetal-Delegation bei der Vergabe am Samstagnachmittag in Belgrad war entsprechend groß.

Belgrad – „Wir haben gute Chancen“, bekräftigte Hochfilzen-OK-Chef Franz Berger vor der WM-Doppelvergabe am Samstagnachmittag in Serbien. Recht sollte es behalten, das Biathlon-Urgestein. Beim 16. ordentlichen IBU-Kongress in Belgrad brachte am Samstagnachmittag eine Wahlentscheidung zugunsten von Hochfilzen, das damit nach 1978, 2005 und 2017 zum vierten Mal Schauplatz einer Biathlon-WM sein wird.