Nasrallah getötet: Was der Tod des Hisbollah-Chefs für den Nahostkonflikt bedeutet

Die schiitische Organisation im Libanon ist vorerst kopflos, bald könnte aber Nasrallahs Cousin in desse Fußstapfen treten.

Vermutlich wird sie Anweisungen des Irans abwarten. Der ist die eigentliche Schutzmacht und wichtigster Unterstützer der Hisbollah. Wie der Iran reagiert, wird sich erst noch zeigen. Fest steht hingegen, die Hisbollah ist nach massiven Angriffswellen Israels so geschwächt und gedemütigt wie seit Jahren nicht.

Das dürfte nur eine Frage der Zeit sein. Die Hisbollah ernennt ihre Anführer zwar in meist geheimen und eher undurchsichtigen Verfahren. Schon jetzt ist aber ein Name für die Nachfolge im Umlauf: Hashim Safieddine, Chef des Hisbollah-Exekutivrats, gilt als aussichtsreichster Kandidat. Er ist ein Cousin Nasrallahs und Vater vom Schwiegersohn des mächtigen iranischen Generals Qassem Soleimani, der 2020 im Irak durch einen US-Drohnenangriff getötet wurde.

Nasrallah war eine der wichtigsten Figuren in der sogenannten „Achse des Widerstands“, in der der Iran mit verbündeten Milizen in der Region gegen den erklärten Erzfeind Israel kämpft. Teilweise wurde er sogar als Nummer Zwei hinter Irans oberstem Führer Ali Chamenei betrachtet.