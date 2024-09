E-Mopedfahrer sprang bei Kollision mit Pkw in Wattens vom Fahrzeug

Wattens – Ein 40-jähriger Österreicher war am Samstag gegen 13 Uhr mit seinem E-Moped im Gemeindegebiet von Wattens unterwegs, als es zu einem Unfall kam. Der E-Moped-Fahrer fuhr von Fritzens in Richtung Süden, gleichzeitig war eine 80-Jährige mit ihrem Pkw von Wattens aus in die entgegenkommende Richtung unterwegs.