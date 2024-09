Leipzig beendete Durststrecke mit Sieg gegen Augsburg, erster Erfolg von St. Pauli

Leipzig – RB Leipzig hat seine jüngste Durststrecke in der deutschen Fußball-Bundesliga mit einem Kantersieg beendet. Die in der Liga ungeschlagenen Leipziger fertigten nach zuletzt drei sieglosen Pflichtspielen den FC Augsburg mit 4:0 ab und schoben sich vorerst auf den zweiten Tabellenplatz. Am Abend (18.30 Uhr/live Sky) stand allerdings noch der große Liga-Schlager zwischen Rekordmeister Bayern München und Double-Gewinner Bayer Leverkusen auf dem Programm.