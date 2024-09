Leverkusen erkämpfte im Schlager bei Leader Bayern ein Remis

Der FC Bayern München hat sich im Topspiel der Fußball-Bundesliga mit einem 1:1 (1:1) gegen Meister Bayer Leverkusen begnügen müssen. Trotz klarer Überlegenheit verpassten die Gastgeber nach dem Saisonstart mit vier Ligasiegen das erhoffte Ausrufezeichen im Titelkampf.

München – Bayer Leverkusen hat die Siegesserie von Bayern München in der deutschen Fußball-Bundesliga gestoppt. Der Titelverteidiger erkämpfte sich am Samstagabend in der Allianz Arena im Schlager der 5. Runde ein schmeichelhaftes 1:1-Remis und liegt damit als Dritter weiter drei Punkte hinter dem Tabellenführer zurück. Dazwischen liegt der wie die Bayern noch ungeschlagene Zweite RB Leipzig, der nach zuletzt drei sieglosen Pflichtspielen den FC Augsburg mit 4:0 abfertigte.

Robert Andrich (31.) schockte den Großteil der 75.000 Fans in München mit einer Direktabnahme von knapp außerhalb des Strafraums, der rechtzeitig fit gewordene Bayern-Tormann Manuel Neuer hatte keine Chance. Der erstmalige Rückstand unter Neo-Trainer Vincent Kompany konnte aber schnell wettgemacht werden, da auch die Münchner ihre Schussstärke unter Beweis stellten. Aleksandar Pavlovic (39.) zog aus rund 20 Metern ab, Lukas Hradecky konnte den Ball mit den Fingerspitzen nur noch ins Kreuzeck abwehren.

Nach Wiederbeginn nahm die Dominanz der Gastgeber immer mehr zu. Chancen-Highlight war eine Aktion in der 48. Minute. Serge Gnabry traf zuerst mit einem Volley aus spitzem Winkel die Stange und setzte dann den Nachschuss an die Latte. Michael Olise scheiterte an Hradecky (57.), Joshua Kimmich schoss genauso vorbei (68.) wie der in der 78. Minute eingewechselte ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer (94.). Damit gelang nach 20 Toren in den drei Pflichtspielen zuvor diesmal nur ein Treffer. Die Bayer-Elf war fast nur mit Defensivaufgaben beschäftigt, zeigte dabei aber eine ansprechende Leistung.

Damit gab es wie beim jüngsten Duell der beiden Teams in München eine Punkteteilung. Beim 2:2 am 15. September 2023 hatte Leverkusen erst in der Nachspielzeit ausgeglichen. Diesmal blieb ein Last-Minute-Treffer aus. Für die Münchner, bei denen Stürmerstar Harry Kane verletzt ausschied, geht es am Mittwoch in der Champions League bei Aston Villa weiter. Die Leverkusener, die dem Rekordmeister vergangene Saison beide nationalen Titel weggeschnappt hatten, sind schon am Dienstag zu Hause gegen AC Milan im Einsatz.

Bei den zwei Zähler hinter den Bayern liegenden Leipzigern spielte ÖFB-Teamspieler Nicolas Seiwald erneut durch, Christoph Baumgartner kam erst beim Stand von 4:0 in die Partie (65.). Benjamin Sesko brachte die Sachsen mit einem frühen Doppelpack auf die Siegerstraße (11., 15.). Der Ex-Salzburger traf erst nach Fersen-Vorarbeit von Lois Openda, dann nach Flanke des von Seiwald eingesetzten David Raum. Leipzig-Goalie Peter Gulacsi parierte einen Elfmeter (27.). Nach Seitenwechsel erhöhte Openda (46.), Vorbereiter Xavi Simons schlug auch noch selbst zu (57.).

Der FC St. Pauli beendete den Erfolgslauf des SC Freiburg mit einem überraschenden 3:0-Auswärtssieg. Es war der erste volle Erfolg der Hamburger seit ihrer Bundesliga-Rückkehr. Die Freiburger hatten bis dahin nur gegen die Bayern (0:2) Punkte abgegeben. Vincenzo Grifo vergab beim Stand von 0:1 einen Elfmeter (41.). Ein Kopftor von ÖFB-Verteidiger Philipp Lienhart nach Grifo-Freistoßflanke (64.) zählte wegen minimalen Abseits' ebenso wie ein Treffer von Ritsu Doan (84.) nach einer VAR-Entscheidung nicht.

Gregoritsch feierte Comeback

Bei Freiburg stand ÖFB-Teamstürmer Michael Gregoritsch fünf Wochen nach seinem Muskelfaserriss erstmals wieder im Kader. Der 30-Jährige wurde in der 75. Minute beim Stand von 0:3 für Landsmann Junior Adamu eingewechselt. Patrick Wimmer verpasste das 2:2 seines VfL Wolfsburg gegen den Champions-League-Starter VfB Stuttgart kurzfristig wegen muskulärer Probleme. Das Team von Trainer Ralph Hasenhüttl gab den zweiten Ligasieg der Saison durch ein spätes Gegentor von Deniz Undav in der 96. Minute aus der Hand.