„Schanze frei“: Die härtesten 400 Meter auf dem Bergisel

Innsbruck – 1250 Sportler aus 26 Nationen nahmen gestern am Bergisel 400 harte Lauf-Meter (Auslauf bis Turm, bis zu 75 % Steigung) in Angriff. Der Sieg bei ging an Klemen Španring (SLO/3:09 Min.), bei den Damen setzte sich Tatjana Paller (GER/4:19 Min.) durch. In der „Blaulicht-Wertung“ bewiesen die Feuerwehrleute der FF Großvolderberg mit Platz 2 langen Atem. Auch Spitzensportler wie Snowboard-Olympiasieger Benjamin Karl, die österreichischen Kunstbahnrodler um Hannah Prock oder Ex-Biathlon-Weltmeister Dominik Landertinger wagten sich an den Start.