29-Jähriger nach Alkofahrt auf Autobahn Richtung München gestoppt

Wals-Siezenheim – Die deutsche Polizei hat in der Nacht auf Sonntag an der österreichischen Grenze beim Walserberg einen 29-jährigen stark betrunkenen Niederösterreicher mit seinem Pkw gestoppt. Der Mann wollte nach einem Besuch in der Red Bull Arena in Salzburg mit seinem Wagen in Richtung Wien nach Hause fahren, war aber in Schlangenlinien in die falsche Richtung nach München unterwegs gewesen, berichtete die Verkehrspolizeiinspektion Traunstein. Der Mann hatte keinen Führerschein.