Romantische Hochzeit auf Mallorca: Gina Schumacher heiratet ihren Iain

Gina Schumacher hat geheiratet. Die 27 Jahre alte Tochter von Formel-1-Legende Michael Schumacher (55) gab ihrem langjährigen Partner Iain Bethke auf Mallorca das Ja-Wort, wie Michael Schumachers Managerin der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung berichtet.

Palma – Die Zeremonie im Kreis von Familie und Freunden fand bei sommerlichen Temperaturen auf dem Ferienanwesen der Schumachers in den Hügeln von Port d’Andratx auf der Ferieninsel statt. Um 16 Uhr nahmen die Gäste im Palmengarten der Villa Platz, bevor sich das Paar um 16.45 Uhr in einem weißen Pavillon das Jawort gab. Um 16.47 Uhr steckten sich die Frischvermählten die Eheringe an. Die Braut strahlte in einem schlichten, elfenbeinfarbenen Brautkleid von Blue by Enzoani, das mit einem Preis von 2800 Franken verhältnismäßig günstig war. Das Paar ist laut Bild-Angaben, die von der Hochzeit berichtete, seit sieben Jahren zusammen und seit Sommer 2023 verlobt.

„Für immer ja zu dir“

Gina Schumachers Kleid mit Tattoo-Spitze war im Bohostil gefertigt, ihr ein Jahr älterer Bräutigam trug einen schwarzen Anzug mit weißen Streifen und dazu eine graue Krawatte. Ein Foto, das Gina Schumacher auf Instagram postete, zeigt das Paar glücklich lachend umgeben von Blumen und Hochzeitsgästen. Bethke hat einen Arm um Schumachers Taille gelegt, mit der anderen Hand hält er ihre Hand. „Für immer ja zu dir, ja für immer!“, schreibt sie zu der Aufnahme und ergänzt es schlicht mit einem roten Herzen.

Die Familie des verunglückten Formel-1-Stars Michael Schumacher hält sich zu ihrem Privatleben normalerweise sehr bedeckt. Am 29. Dezember 2013 hat sich die Motorsport-Legende bei einem Ski-Unfall schwer verletzt. Mit dieser Verschwiegenheit steht sie im krassen Gegensatz zu Michaels Bruder Ralf Schumacher, der sich kürzlich als homosexuell outete und sich seit geraumer Zeit mit seiner Ex-Frau Cora Schumacher einen erbitterten Rosenkrieg liefert.

Corinna Schumacher und ihre Tochter Gina teilen die Leidenschaft für Pferde. © IMAGO/Christoph Hardt

Laut Bild zog Bräutigam Iain Bethke für Gina Schumacher im Laufe der gemeinsamen Beziehung zuerst in die Schweiz und später sogar nach Amerika. Seit Monaten verbringen Gina und er viele Monate im Jahr auf der Familien-Ranch in Texas, wo Gina regelmäßig (und überaus erfolgreich) auf großen Turnieren mitreitet und Iain sich unter anderem intensiv um das Management der Ranch kümmert. Gina Schumacher ist wie ihre Mutter Corinna begeisterte Westernreiterin. Sie ist in der Disziplin Reining erfolgreich, 2019 wurde sie Europameisterin im Reining.

